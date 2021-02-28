550 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة فى قرى «حياة كريمة»

كشف محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، عن تفاصيل مشاركة الجهاز فى تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» فى القرى المستهدفة، التى تتضمن توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، وتوسيع وتطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل.وقال «عبدالملك»، المسئول عن التنمية الاقتصادية وفرص العمل ضمن «حياة كريمة»، فى حواره مع «الدستور»، إن الأمر لا يقتصر على التمويل فقط، ويمتد إلى تدريب الشباب على كيفية تنفيذ هذه المشروعات، وإطلاعهم على كل الإجراءات المطلوبة، مثل طريقة التعامل مع البنوك.■ بداية.. ما أهم الأهداف التى تسعى مبادرة «حياة كريمة» لتحقيقها؟- «حياة كريمة» هى مبادرة قومية يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين داخل المجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية، بتنفيذ مجموعة من الخدمات التى تضمن حياه كريمة لهؤلاء المواطنين.والاسم الرسمى للمبادرة هو «تطوير الريف المصرى»، والاسم الاقتصادى هو «مبادرة حياة كريمة للريف المصرى»، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهات بالانتهاء من تنفيذها فى ٣ سنوات، بحيث يكتمل تقديم كل الخدمات المقررة فى جميع القرى المستهدفة خلال هذه المدة.وبالفعل انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة فى ٢٠١٩، وتتضمن توفير خدمات صحية وتعليمية، إلى جانب خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والنقل والغاز الطبيعى، وذلك لـ١٥٠٠ قرية موزعة على ٥١ مركزًا فى ٢٠ محافظة، وتم اختيار هذه القرى من خلال مؤشرات ومعايير وضعتها وزارة التخطيط، أهمها: الفقر وحجم البطالة ومدى الاحتياج لمشروعات البنية التحتية.■ وماذا عن المحاور والاتجاهات الأساسية التى تدور حولها «حياة كريمة»؟- تعمل المبادرة على ٣ اتجاهات أو محاور أساسية، تهدف فى الأساس إلى ترقية مستوى الحياة فى الريف المصرى لتصبح لائقة لسكان هذه المنطقة الغالية، الذين عانوا على مدى سنوات من نقص الخدمات، وبانتهاء تنفيذ هذه المحاور ستنتهى جميع مشاكل الريف.ويتمثل أول المحاور فى: مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، وهو الأكثر ظهورًا للمواطنين بسبب تضمنه مشروعات تغطية الترع ورصف الطرق والمدارس والمستشفيات، وحل العديد من الأزمات المتراكمة عبر عشرات السنين، والمسئول عن هذا المحور هو وزارات التنمية المحلية والتخطيط والإسكان، إلى جانب الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.ويهتم المحور الثانى بـ«التنمية الاقتصادية وفرص العمل»، وهو من المحاور الدائمة فى القرى المستهدفة، بمعنى أنه سيتم الاستمرار فى تنفيذه على المدى الطويل، والمسئول عنه هو جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة.أما المحور الثالث فيتعلق بـ«التدخلات الاجتماعية و(مسكن كريم)»، والمسئول عنه هو وزارة التضامن الاجتماعى، ويهدف إلى رفع مستوى الوعى الاجتماعى فى القرى، والتأكد من توافر جميع الخدمات الحضارية فى المساكن.■ لجهاز تنمية المشروعات دور مهم ضمن المبادرة كما ذكرت.. هل تطلعنا على طبيعة هذا الدور بشىء من التفصيل؟- كما ذكرت سابقًا فإن جهاز تنمية المشروعات مسئول عن «التنمية الاقتصادية وفرص العمل»، وهو محور شديد الأهمية، لأنه مستمر بعد انتهاء المبادرة، ويسعى إلى توفير فرص عمل لائقة ومستدامة وتتناسب مع مؤهل الفرد والمواد الخام الموجودة فى كل قرية.ونعمل على ٣ محاور أساسية لتحقيق هذا الهدف، الأول هو التشغيل فى مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، والثانى هو تأهيل الشباب والعمل على تخصصهم فى الحرف المختلفة، والثالث هو الجزء الخاص بتمويل مشروعات قائمة بالفعل يريد أصحابها من الشباب توسيعها، أو أفكار لشباب يتم تحويلها إلى واقع فعلى على الأرض.وشددنا فى هذا كله على أن جميع العمالة المشاركة فى مشروعات المبادرة، سواء كانت مشروعات قومية أو بنية تحتية أو مرافق عامة، تكون من أبناء القرى التى يتم تنفيذ المشروعات فيها، وبالتالى نضمن لهم تحقيق دخل جيد طوال فترة عملهم.ونظرًا لوجود بعض أبناء القرى غير المؤهلين للعمل فى بعض المجالات، اتفقنا مع وزارة القوى العاملة على توفير مراكز تدريب متنقلة لتأهيل هؤلاء الشباب وتدريبهم على العمل المطلوب بأفضل مستوى ممكن، كما طلبنا من وزارة التجارة والصناعة حصر فرص العمل الموجودة بالمصانع على مستوى الجمهورية لتشغيل الشباب بعد التدريب كتشغيل مستدام.■ هل تتعاونون مع جهات أو هيئات معينة لتحقيق تلك الأهداف؟- جهاز تنمية المشروعات يعمل على تنفيذ المحور المسئول عنه بالتعاون مع كل الهيئات والوزارات المعنية بتوفير فرص عمل، مثل وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعى والزراعة والتموين، إلى جانب اتحاد الصناعات والغرف التجارية.فكل وزارة لها تدخلات واضحة فى تنفيذ المشروعات، التى تبدأ بتوضيح ورصد المشروعات المناسبة لكل قرية وفقًا للمواد الخام والموارد والمزايا التنافسية الموجودة فى كل قرية، وإعداد دراسات دقيقة لتحديد هذه المشروعات وتوزيعها على القرى.■ ما أبرز هذه التدخلات من الجهات المعنية التى تتعاونون معها فى «حياة كريمة»؟- نعمل مع وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات على تنفيذ مشروع «شغلك فى قريتك»، الذى يتضمن إقامة مشروع كبير ومشروعات أخرى متوسطة وصغيرة فى القرى المستهدفة، وعلى رأسها مجموعة من الورش الإنتاجية التى يتم تمليكها للشباب.ونتعاون مع وزارة التموين من خلال إتاحة فرص تقدم الشباب لمشروعات «جمعيتى»، إلى جانب توفير منافذ بيع ثابتة ومتنقلة للسلع الغذائية ومنحها للشباب، على أن تكون الأسعار مناسبة وبهامش ربح للمستفيد، ونعمل مع وزارة الزراعة على توفير مشروعات زراعية بكل قرية، وتوفير مساحات من الأراضى للشباب، وتحسين جودة ونوعية الزراعات، وإدخال ثقافة «الصناعات الزراعية» إلى القرى.وبالتعاون مع وزارة التخطيط، نقدم ورشًا تدريبية للشباب تحت عنوان: «إزاى تعمل مشروع؟»، لتعريفهم بكل الإجراءات اللازمة لإقامة مشروع، مثل طريقة التعامل مع البنوك، على سبيل المثال.■ هل هناك تسهيلات محددة ستقدمونها للمشروعات الصغيرة المنفذة فى القرى؟- بالطبع هناك الكثير من هذه التسهيلات، والتى ستتضاعف بإقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، خلال شهر من الآن، وذلك لتضمنه العديد من المزايا والحوافز والتسهيلات للمشروعات الجديدة، ويتيح إنهاء كل الإجراءات الرسمية من خلال نظام «الشباك الواحد».ونظرًا لوجود أكثر من مليونى مشروع ضمن القطاع غير الرسمى أغلبها فى القرى، وحرص الدولة على ضمها إلى القطاع الرسمى، فقد نص القانون الجديد على منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات لهذه المشروعات، لدفع أصحابها إلى توفيق أوضاعها.واتفقنا مع مصلحة الضرائب على نقل المشروعات الصغيرة الأقل من ١٠ ملايين جنيه من نظام «الضريبة على الدخل»، إلى نظام جديد يطبق للمرة الأولى فى مصر تحت اسم «الضريبة القطعية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر» أو«المعاملة الضريبية المبسطة»، الذى يحدد قيمة الضريبة على حسب حجم العمالة، ولا تزيد فى كل الأحوال على ١٪، على أن يكون التعامل إلكترونيًا بشكل كامل.وإلى جانب ذلك كله، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلات تصل إلى ١٠ ملايين جنيه للمشروع الصناعى الجديد، و٥ ملايين جنيه للمشروع الصناعى القائم، و٣ ملايين جنيه للمشروع غير الصناعى، وذلك بفترات سداد متنوعة وفوائد بسيطة.■ بالتقريب.. كم عدد فرص العمل التى ستوفرها المبادرة فى القرى؟- حتى الآن، تم ضح نحو ٥٥٠ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى القرى، سواء كانت مشروعات جديدة أو قائمة وتحتاج إلى تطوير، وبالتالى ستوفر هذه المشروعات عددًا كبيرًا من فرص العمل، سيتم حصرها بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة.■ متى سنرى نتائج أعمال المبادرة على أرض الواقع فى القرى؟- بدأنا العمل بالفعل فى العديد من المراكز على مستوى الجمهورية، وعلى سبيل المثال، تم ضخ ٣٢ مليون جنيه لتنفيذ نحو ٨٠٠ مشروع فى مركزين بمحافظتى المنيا وأسيوط، كما تم تحديد المشروعات المستهدفة والورش التدريبية فى العديد من القرى الأخرى.وخطتنا تشمل العمل فى الـ١٥٠٠ قرية «المرحلة الأولى» فى الوقت ذاته، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل فى كل القرى المستهدفة بالتوازى، ويتواصل العمل حاليًا فى العديد من مشروعات الصرف الصحى ومحطات المياه والطرق والمدارس، وتم الانتهاء من عدة مشروعات فى أسيوط وقنا والمنيا.■ما دور جهاز تنمية المشروعات بعد انتهاء «حياة كريمة»؟- الجهاز سيعمل على المتابعة الدورية لكل المشروعات التى أُقيمت من أجل الشباب، حتى بعد انتهاء المبادرة، للتأكد من استمراريتها وتوسيعها ومساعدتها على تحسين إنتاجها وقدرتها التنافسية وتسويقها فى أسواق خارجية، فمشاركة هذه المشروعات فى التصدير تأتى ضمن أهم أهداف خطة «تنمية المشروعات»، وسنقيم دورات تدريبية فى ذلك خلال الفترة المقبلة.