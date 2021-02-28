وقف حالة شروع في بناء مخالف بإسنا
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:05 م
هدى الأميرطباعة
رصدت الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا بمركز إسنا في محافظة الأقصر، حالة شروع في بناء بعمل شدة خشبية لدور أول بمنطقة القرايا التابع لمجلس قروى النمسا على مساحة 100م دون سند من القانون.
وعلى الفور وجه إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا أجهزته التنفيذية، وتم وقف الأعمال ومصادرة الأخشاب والأسمنت، وتم تحرير محضر بالواقعة.
كما شدد رئيس المركز على الإدارة الهندسية ورؤساء القرى بمتابعة المستمرة للشوارع ورصد أي مخالفة بناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعدم التهاون مع المخالفين.
يأتي ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
وعلى الفور وجه إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا أجهزته التنفيذية، وتم وقف الأعمال ومصادرة الأخشاب والأسمنت، وتم تحرير محضر بالواقعة.
كما شدد رئيس المركز على الإدارة الهندسية ورؤساء القرى بمتابعة المستمرة للشوارع ورصد أي مخالفة بناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعدم التهاون مع المخالفين.
يأتي ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.