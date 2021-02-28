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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشوارع الأقصر

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:43 م
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هدى الأمير
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شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم الأحد، حملة موسعة تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر واللواء أشرف الأمير مساعد مدير الأمن وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر بشوارع الصنايع، المنشية، شرق السكة، المدينة المنورة، التلفزيون، الطيب، موقف أرمنت.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 114 محضرا تضمنت 23 محضر أشغالات، 9 محاضر نظافة عامة، 12 محضر مضبوطات متنوعة، 2 محضر لمقاهي تقدم شيشة و11 محضر لباعة جائلين، و57 الآلات إدارية.

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