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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2258 إصابة بكورونا فى لبنان

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:19 م
كورونا فى لبنان
كورونا فى لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 375 ألفًا و33 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة- في بيان لها- إلى تسجيل 40 حالة وفاة جديدة خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4692 حالة، في حين يتواجد 912 شخصًا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 277 شخصًا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 17052 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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