«المصريين الأحرار» ناعيًا يوسف شعبان: الفن فقد جوهرة غالية

نعى حزب المصريين الأحرار بمزيد من الحزن والأسى رحيل الفنان القدير يوسف شعبان.وقال الحزب، في بيان الأحد، إن الوسط الفني والمجتمع خسر جوهرة نادرة من بنيان الدراما الرائدة والسينما الهادفه قرابة 130 مسلسلًا متنوعًا أبدع خلالها الفنان الراحل ليدع خلفه تاريخا تتعلم منه الأجيال.أضاف الحزب أن دور محسن ممتاز رجل المخابرات المصرية اليقظ في مسلسل رأفت الهجان كان وسيظل بصمة في أذهان الكبير والصغير، مؤكدًا أن جميع أعمالة الهادفة إرث ضخم في المجال الفني تعددت أشكاله الاجتماعية والإنسانية والتاريخية والحياتية في المال والبنون وليالي الحلمية والسيرة الهلالية وغيرها.وأعرب الحزب عن تعازيه لأسرة الفقيد وجموع المصريين ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.