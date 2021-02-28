رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول لقاء بعد رحلته العلاجية.. الرئيس الجزائري يرأس اجتماع الحكومة

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:44 م
تبون
تبون
محمد عمر
طباعة
ترأس رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، في أول اجتماع يرأسه بعد عودته من رحلة علاجية بالخارج.

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان مساء اليوم أن الاجتماع بحث عددا من العروض للنهوض بالاقتصاد الوطني ومتابعة احتياجات المواطنين.

كما تضمن الاجتماع عروضا تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والتجارة، والصحة، والصناعة الصيدلانية، والصيد البحري، وفق بيان الرئاسة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الصور

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

مدبولي: تكليف من الرئيس بسرعة إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

أعراض «كورونا المبكر».. 3 أمراض تصيب العين تثبت عدوى كوفيد-19

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

«ربنا طامس على أسلوبهم».. كيف جدّدت كتابات بهجت الخطاب الديني؟

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

مقالات الرأي
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
المزيد

الثقافة

«قليلًا من الأدب» جديد سعد عبد الرحمن عن دار النسيم

عبد العزيز المسلم رئيسًا شرفيًا للمهرجان العربي لفيلم التراث

في عيد ميلادها الـ42.. حكاية العدد الأول من مجلة ماجد

سفير مصر بالرباط يكرم مواهب «مصر فى عيون أطفال المغرب»