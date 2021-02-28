أول لقاء بعد رحلته العلاجية.. الرئيس الجزائري يرأس اجتماع الحكومة

ترأس رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، في أول اجتماع يرأسه بعد عودته من رحلة علاجية بالخارج.وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان مساء اليوم أن الاجتماع بحث عددا من العروض للنهوض بالاقتصاد الوطني ومتابعة احتياجات المواطنين.كما تضمن الاجتماع عروضا تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والتجارة، والصحة، والصناعة الصيدلانية، والصيد البحري، وفق بيان الرئاسة.