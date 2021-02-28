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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صناعة النواب» تناقش تعظيم الاستفادة من المحاجر

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:01 م
النواب
النواب
عائشة حسن
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أكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة الاستغلال الأمثل للمحاجر، لتعظيم سبل الاستفادة منها، داعيًا لإيجاد حلول لمشاكل المستثمرين في القطاع الحيوي لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية والشركة المصرية للتعدين.

وعرض ممثل الشركة المصرية للمحاجر والتعدين المحاجر الخطة الاستغلال الأمثل للمحاجر المصرية، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام التى يتم استخراجها من الأراضى المصرية والإنتاج بأقصى طاقة ممكنة لتلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثم التوجه إلى التصدير لجلب العملة الصعبة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر، أن الشركة تمكنت بالفعل خلال الأشهر الماضية من القضاء على ظاهرة استغلال المواد الخام دون ترخيص ورفع أسعار المواد المحجرية، وأكد ممثل الشركة خلال الاجتماع على العديد من اللقاءات مع المستثمرين فى هذا الملف، مؤكدًا حرص الشركة التام على دعم صغار المستثمرين والمقاولين العاملين فى قطاع المحاجر والتيسير عليهم.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب باستحداث منظومة الشباك الواحد داخل الشركة، بحيث يتوجه المستثمر بطلب التعاقد على أن تقوم الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر بالتواصل مع الوزارات المعنية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى المختلفة لإنهاء الإجراءات وإبلاغ المستثمر أو المقاول بقيمة العقد ومقابل استغلال الأرض، لافتًا إلى أن إتاحة الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا فى إطار التوجه نحو التحول الرقمى والميكنة خطوة مهمة جدًا.

من ناحيته، أشار النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة إلى استمرار تاخير استخراج التراخيص رغم ذلك، مطالبًا بتقليل المدة وتسريع الإجراءات ووعد رئيس الشركة بسرعة الانهاء خلال الفترة المقبلة.

أشار أبو زيد، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد، لمناقشة خطة إدارة واستغلال المحاجر من قبل الشركة المصرية للتعدين في ضوء بيان وزير البترول الذي تم إلقاؤه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة الأحد الموافق 31 يناير 2021 إلى أن تأسيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات، خطوة مهمة لتنظيم تصدير الفوسفات وربطه بالبورصة العالمية.

وطالب أبوزيد بضرورة تصنيع خام الفوسفات وتحويله إلى أسمدة كقيمة مضافة بدلًا من تصديره خام مما يزيد من قيمته التصديرية.

وطالبت اللجنة ببيان واف من الشركة بالمواد الخام التي يتم تصديرها وسبل الاستفادة من تصنيعها محليًا بواسطة رجال الأعمال، لإضافة قيم مضافة إليها ما يعظم العائد التصديري.

وقال معتز محمود إن اللجنة تنتهي من تقريرها بشأن بيان وزير البترول أمام المجلس خلال الأيام المقبلة.

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