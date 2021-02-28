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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«السيادة السوداني» يبحث مع مبعوث أممي قضية قوات يونسفا

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:47 م
البرهان
البرهان
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التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخرطوم، اليوم الأحد، مع بارفين اونانقا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي.

وقال أونانقا، في تصريح صحفي، إن اللقاء يأتي في إطار مهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة للتباحث مع رؤساء دول القرن الإفريقي حول قوات الأمم المتحدة لحفظ الأمن في منطقة أبيي (يونسفا).

وأشار إلى أنه التقى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وبحث معه قضية قوات اليونسفا من خلال العلاقات المتطورة مع السودان.

وأضاف المبعوث الخاص أن لقاءه برؤساء دول القرن الإفريقي تناول سبل حل المسائل الحدودية بين دول الإقليم بطريقة سلمية من خلال العلاقات الودية بينها الأمر الذي تدعمه الأمم المتحدة لحل القضايا العالقة في إفريقيا.

وأوضح أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، اللذين التقاهما اليوم، أكدا له حرص السودان على حل القضايا مع دول الجوار بالطرق السلمية مما يبشر بسير السودان على طريق الاستقرار والرفاه لشعبه.

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