محمد صالح يكشف كواليس اللحظات الأخيرة ليوسف شعبان فى «عش الدبابير»

كشف الممثل الشاب محمد صالح، كواليس اللحظات الأخيرة التي تواجد فيها الفنان القدير يوسف شعبان في مسلسل "عش الدبابير" في دولة لبنان وهو العمل الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، والفنان عمرو سعد، ومن المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وقال "صالح" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "هفضل فخور إنى اشتغلت معاك فى آخر يوم تصوير ليك ومش هقدر أوصف إبداعك وانت فى عمر الـ 90 وأستاذ، ولا عمرى هنسى نصيحتك يا أستاذ ربنا يرحمك يا عملاق".وكشفت مصادر لجريدة "الدستور" أن الراحل يوسف شعبان انتهى بشكل كامل من تصوير مشاهده في المسلسل بعد أن طلب من المخرج والمنتج أن ينهيها ولا يتواجد مرة أخرى في لبنان ليعود إلى القاهرة وتم الإعلان عن إصابته بعد أيام من عودته.