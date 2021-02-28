رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حمدوك»: العلاقات مع جنوب السودان تمر بأفضل حالاتها

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:04 م
حمدوك
حمدوك
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أن العلاقات الثنائية بين دولتي السودان وجنوب السودان تمر خلال هذه الفترة بأفضل حالاتها، خصوصا بعد إنجاز اتفاق سلام السودان برعاية دولة جنوب السودان، الأمر الذي من شأنه أن يساعد ويُيسر العمل على مختلف الملفات والقضايا المشتركة.

والتقي حمدوك، اليوم الأحد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفيت آنيانقا، بحضور الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السفيرة إلهام إبراهيم.

وتناول اللقاء الوضع في منطقة أبيي (الحدودية بين السودان وجنوب السودان)، وعمل الآليات المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان بدعم من الأمم المتحدة عبر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونسفا".

وأكد اللقاء أهمية تفعيل الآليات المشتركة المتفق عليها، كما أكد الاجتماع أن العلاقات الإيجابية بين السودان وجنوب السودان من شأنها تسريع عمل هذه الآليات وصولا للحل النهائي لقضية منطقة أبيي.

موضوعات متعلقة

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

مدبولي: تكليف من الرئيس بسرعة إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل

نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021

التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

الصور

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

مدبولي: تكليف من الرئيس بسرعة إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

أعراض «كورونا المبكر».. 3 أمراض تصيب العين تثبت عدوى كوفيد-19

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

«ربنا طامس على أسلوبهم».. كيف جدّدت كتابات بهجت الخطاب الديني؟

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

مقالات الرأي
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
المزيد

الثقافة

«قليلًا من الأدب» جديد سعد عبد الرحمن عن دار النسيم

عبد العزيز المسلم رئيسًا شرفيًا للمهرجان العربي لفيلم التراث

في عيد ميلادها الـ42.. حكاية العدد الأول من مجلة ماجد

سفير مصر بالرباط يكرم مواهب «مصر فى عيون أطفال المغرب»