رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر وتحميل تطبيق مخالفاتي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

وتنشر " الدستور " في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 28-2-2021، رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من خلال رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من هنا . 1 - ادخل علي الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن المخالفات 1 - ادخل علي الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن المخالفات



3 - اضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات.

4 - سيتم انتقالك تلقائيًا إلى صفحة بها خانات لإدخال البيانات.

5 - قم بكتابة رقم اللوحة الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بها.

6 - كتابة نوع الترخيص وبيان المحافظة.

7 - اضغط على استعلام المخالفات المرورية.

8 - بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابق ذكرها، يتم إرسال رسالة نصية:

- تتضمن نوع المخالفة المرورية التي ارتكبتها

- تتضمن الغرامات المالية التي عليك سدادها.



رابط تحميل تطبيق المخالفات للاستعلام عن مخالفات المرور 2 - اختيار خدمات نيابات المرور.3 - اضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات.4 - سيتم انتقالك تلقائيًا إلى صفحة بها خانات لإدخال البيانات.5 - قم بكتابة رقم اللوحة الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بها.6 - كتابة نوع الترخيص وبيان المحافظة.7 - اضغط على استعلام المخالفات المرورية.8 - بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابق ذكرها، يتم إرسال رسالة نصية:- تتضمن نوع المخالفة المرورية التي ارتكبتها- تتضمن الغرامات المالية التي عليك سدادها. 1 - تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي من ( هنا ).



3 - كتابة بيانات الرخصة.

4 - اضغط على "كشف إجمالي المخالفات".

2 - ادخال نوع أرقام الترخيص.3 - كتابة بيانات الرخصة.4 - اضغط على "كشف إجمالي المخالفات". قد يهمك.. النشرة المرورية في مصر.. أماكن الزحام في القاهرة والجيزة أنواع المخالفات المرورية 1 - السير عكس الاتجاه.

2 - الوقوف بالسيارة في الأماكن الغير مخصصة للوقوف.

3 - استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة.

4 - عدم استخدام حزام الأمان، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة.

5 - القيادة بدون رخصة. 1 - السير عكس الاتجاه.2 - الوقوف بالسيارة في الأماكن الغير مخصصة للوقوف.3 - استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة.4 - عدم استخدام حزام الأمان، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة.5 - القيادة بدون رخصة.

ويشار الي ان المخالفات المرورية هي الأخطاء التي يقع فيها السائق أثناء قيادة السيارة، مما يؤدي إلى توقيع غرامات مالية عليه، كما قد يصل الأمر إلى سحب رخصة القيادة الخاصة به ورخصة السيارة، وهناك أنواع كثيرة من المخالفات المرورية، منها ما يعلمها السائق جيدًا ويقوم بارتكابها عن عمد، ومنها مخالفات لا يعرفها السائق.