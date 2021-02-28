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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر وتحميل تطبيق مخالفاتي

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:37 م
المرور
المرور
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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر، بعد ان تصدر محرك لبحث العالمي جوجل مؤخرا وذلك تسهيلا وتيسيرا علي المواطنين لرفع مشقه الذهاب والاياب لمعرفه الغرامات والانتظار كثيرا وايضا تجنيا من انتشار واسع لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" المنتشر حالا في مصر والعالم اجمع.

مخالفات المرور في مصر

ويشار الي ان المخالفات المرورية هي الأخطاء التي يقع فيها السائق أثناء قيادة السيارة، مما يؤدي إلى توقيع غرامات مالية عليه، كما قد يصل الأمر إلى سحب رخصة القيادة الخاصة به ورخصة السيارة، وهناك أنواع كثيرة من المخالفات المرورية، منها ما يعلمها السائق جيدًا ويقوم بارتكابها عن عمد، ومنها مخالفات لا يعرفها السائق.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 28-2-2021، رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من خلال رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من هنا.

1 - ادخل علي الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن المخالفات 
2 - اختيار خدمات نيابات المرور.
3 - اضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات.
4 - سيتم انتقالك تلقائيًا إلى صفحة بها خانات لإدخال البيانات.
5 - قم بكتابة رقم اللوحة الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بها.
6 - كتابة نوع الترخيص وبيان المحافظة.
7 - اضغط على استعلام المخالفات المرورية.
8 - بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابق ذكرها، يتم إرسال رسالة نصية:
- تتضمن نوع المخالفة المرورية التي ارتكبتها
- تتضمن الغرامات المالية التي عليك سدادها.

رابط تحميل تطبيق المخالفات للاستعلام عن مخالفات المرور

1 - تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي من (هنا).

2 - ادخال نوع أرقام الترخيص.
3 - كتابة بيانات الرخصة.
4 - اضغط على "كشف إجمالي المخالفات".

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أنواع المخالفات المرورية

1 - السير عكس الاتجاه.
2 - الوقوف بالسيارة في الأماكن الغير مخصصة للوقوف.
3 - استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة.
4 - عدم استخدام حزام الأمان، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة.
5 - القيادة بدون رخصة.

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