الكويت والبحرين يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع نظیره البحریني الدكتور عبد اللطیف بن راشد الزیاني، العلاقات الأخویة المتینة التي تربط البلدین الشقیقین.وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأحد، أن ذلك جاء في إطار الزیارة الرسمیة التي یقوم بھا الشیخ أحمد ناصر المحمد، والوفد المرافق له إلى العاصمة المنامة.وناقش الوزيران آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة، علاوة على بحث مجمل الاستحقاقات المقبلة لمجلس التعاون لدول الخلیجي في إطار ترؤس البحرین للدورة الحالیة لأعمال المجلس.