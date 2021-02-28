«صحة البحيرة»: 61% نسبة تغطية اليوم الأول لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

قال الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، إن نسبة التغطية في اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، تجاوزت نسبة 61%، لافتا إلى استئناف باقي أيام الحملة بذات الحماسة والعمل على تحقيق المستهدف 1105656 طفلا.جاء ذلك خلال ترأسه مساء اليوم الأحد، اجتماعا لجميع مديري الإدارات الصحية والفرق الإشرافية على مستوى المديرية لمراجعة أعمال الحملة في أول أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بحضور الدكتور عماد حمدي، مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية، والدكتورة هالة بطيشة، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، ومشرفي الوزارة الدكتور عبير العشري وسامي نور الهدي، مراقب عام الأمراض المعدية بالوزارة، ومحمد صابر، مراقب عام الأمراض المعدية بالمديرية.