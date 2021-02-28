«صحة أسوان» تكشف حقيقة إغلاق قرية بسبب تفشي كورونا

نفت صحة أسوان خلال بيان رسمي، اليوم الأحد، ما تردد من البيانات المغلوطة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى محافظة أسوان، بجانب غلق وحظر كامل لإحدى القرى.وأكدت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أن هناك أسرة شاغرة لمرضى ومصابي كورونا، حيث تتراوح نسبة الأشغال بين 60 لـ70% من سعة الأماكن المخصصة للعزل.وأوضحت المديرية أنه ليست هناك صحة للمعلومات التي تداولت عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود حظر كلي لإحدي القرى بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد فيها، حيث تتابع فرق التقصي حالات العزل المنزلي والمخالطين بصورة دائمة بجميع مدن وقرى المحافظة بواسطة فرق الطب الوقائي.وأهابت المديرية من المواطنين ضرورة الالتزام بقرارات وإرشادات رئاسة مجلس الوزراء واتباع الإرشادات الصحية للحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار والمعلومات.