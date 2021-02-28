أذربيجان: حصول 24 ألفًا على لقاح كورونا

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان حصول 23 ألفًا و939 شخصًا على لقاح فيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع الإجمالي إلى 257 ألفا و723 شخصا.وذكر مركز المعلومات الخاص بمكافحة فيروس كورونا - وفقًا لوكالة أنباء (تريند) الأذرية، اليوم الأحد - أن آخر عملية تلقيح تمت أمس الأول الجمعة، حيث تلقى 23 ألفًا و939 شخصًا اللقاح المضاد للفيروس.وتواصل أذربيجان بنجاح عملية تطعيم مواطنيها، والتي انطلقت في البلاد منذ الـ18 من شهر يناير الماضي.. وكانت وزارة الصحة الأذربيجانية قد أعلنت في 16 يناير الماضي، أنها ستبدأ تطعيم المواطنين ضد كورونا باستخدام دفعة من 4 ملايين جرعة من لقاحات شركة "سينوفاك" الصينية.وأعلنت السلطات الصحية، في وقت سابق اليوم، تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 234 ألفًا و637 إصابة، وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و220 شخصًا عقب تسجيل حالتي وفاة منذ أمس السبت.