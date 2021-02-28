إصابة وكيلة لجنة التضامن بمجلس النواب بكورونا

أعلنت رضوى جعفر عضو مجلس النواب ووكيلة لجنة التضامن بمجلس النواب إصابتها بفيروس كورونا.وخضعت النائبة لمسحة أمس السبت وظهرت نتيجتها إيجابية فيما تخضع النائبة للعزل المنزلي خلال الفترة الحالية.ونشرت النائبة رضوى جعفر، الأحد، على صفحتها بموقع "فيس بوك": "ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين"، معتذرة عن استقبال المواطنين لمدة 10 أيام.ودعا المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، في جلسة اليوم الأحد أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال جبالي: "أعيد التنويه عليكم بشأن الإجراءات الاحترازية، عفاكم الله من شر هذا الوباء".