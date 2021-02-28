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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

عقب إجرائه عملية جراحية.. «طالب الأزهر» يوجه رسالة شكر لإدارة الجامعة (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:54 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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وجه الطالب بجامعة الأزهر حسن رمضان، رسالة شكر إلى إدارة الجامعة، ومستشفى الطلبة الجامعي، عقب إجراء عملية جراحية له، وتمكينه من أداء الامتحان اليوم في لجنة خاصة بالمستشفى.

وكانت جامعة الأزهر نفت ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا عن وفاة أحد طلابها اليوم، مؤكدة أنه لا أساس لهذه الشائعات.

وأوضحت الجامعة في بيانها اليوم الأحد، أن هناك أحد الطلاب اشتكى من مغص بالبطن، وعلى الفور وقع الدكتور أيمن السعيد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة الكشف عليه، وأجريت عملية جراحية له، وهو الآن في حالة جيدة، وتم عقد لجنة امتحان خاصة به.

وأشارت إلى أن الحالة الثانية لطالب اشتباه كورونا، وتم توقيع الكشف عليه وتبين أنه سليم، والثالث وقع الأطباء الكشف عليه وتم نقله إلى أحد مستشفيات جامعة الأزهر؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وشددت الجامعة على ضرورة البعد عن الشائعات التي يتم بثها بين الحين والآخر، مؤكدة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، تسير في هدوء تام ووسط متابعة لحظية من قيادات الجامعة كل في موقعه، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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