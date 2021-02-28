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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمن السوداني» يعزز قدرات القوات والأجهزة الأمنية في دارفور

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:09 م
الأمن السوداني
الأمن السوداني
محمد عمر
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بحث مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الأحد، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عددًا من الموضوعات الأمنية والسياسية.

وقال الفريق ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع، في بيان مساء اليوم، إن المجلس استمع خلال انعقاده بالقصر الجمهوري إلى تقرير حول مجمل الأوضاع الأمنية لاسيما بولاية غرب دارفور، من خلال التقرير الذي قدمه الوفد الحكومي، الذي زار الولاية مؤخراََ.

وثمن مجلس الأمن والدفاع، التوافق على وقف العدائيات والاقتتال وكذلك مبادرة أهل الجنينة بولاية دارفور لإصلاح ذات البين.

وشكر المجلس مواطني دارفور على تماسكهم وتفهمهم لأهمية السلم والأمن والمساعي الرسمية والشعبية لإنهاء الصراع وإعلاء القيم الوطنية ونبذ العنف والتفرقة، كما شكر أيضا الجهات التي سارعت بتقديم العون الإنساني للمتضررين.

وقرر مجلس الأمن والدفاع تسهيل وصول وانسياب المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعدالة بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية واتخاذ ما يلزم لنزع فتيل الأزمة والتوترات حفاظاََ على هيبة الدولة وضمان سلامة النسيج الاجتماعي.

كما قرر المجلس تعزيز قدرات القوات النظامية والأجهزة الأمنية في دارفور والاستمرار في عمليات جمع ونزع السلاح ومحاسبة المتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة والإسراع بانفتاح قوة حماية المدنيين.

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