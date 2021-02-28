«القباج»: استعنا بمكلفات الخدمة العامة لتنفيذ برامج الوزارة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة استعانت بمكلفات الخدمة العامة للمشاركة في تنفيذ مختلف برامج الوزارة، كما تم عمل منظومة مميكنة لقواعد بيانات الجمعيات الأهلية، مضيفة أن كل جمعية يجب أن تتعامل إلكترونيا مع الوزارة.وأشارت خلال مشاركتها في لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وذلك برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي للوزارة وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إلى أنها تتوقع انخفاضا كبيرا لعدد الجمعيات الأهلية التي يبلغ عددها 55 ألف جمعية بعد توفيق الأوضاع.وعلى التوازي، أشارت إلى أنه تم عقد لقاء مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية العاملة في مجال العمل الأهلى لشرح اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى والتعرف على المعوقات التي قد تواجههم في المستقبل، كما سيتم عمل قاعدة بيانات مشتركة للجمعيات وربط شبكي.وأشارت إلى أن الوزارة كانت تتعاون خلال الفترة السابقة مع الجمعيات الكبيرة، مشيرة إلى أن الوزارة ستغير استراتجيتها خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك تعاون وثيق مع الجمعيات المحلية في مختلف المحافظات، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة بما سيسمح بتنظيم العمل الأهلى بشكل أفضل.