96.92 % نسبة حضور طلاب «الرابع الابتدائي» في امتحان منتصف العام

أدى مليونا و20 ألفا و994 طالباطالبة بالصف الرابع الابتدائي، اليوم الأربعاء، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 96.92%، من إجمالي 2 مليون و85 ألفا و235 طالباطالبة على مستوى الجمهورية.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها أنها لم ترصد أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.جدير بالذكر أن جدول امتحان صفوف النقل كالتالي: ( الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").