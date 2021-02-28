رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

96.92 % نسبة حضور طلاب «الرابع الابتدائي» في امتحان منتصف العام

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:58 م
امتحان
امتحان
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أدى مليونا و20 ألفا و994 طالباطالبة بالصف الرابع الابتدائي، اليوم الأربعاء، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 96.92%، من إجمالي 2 مليون و85 ألفا و235 طالباطالبة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها أنها لم ترصد أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

جدير بالذكر أن جدول امتحان صفوف النقل كالتالي: ( الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021

الصور

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

مدبولي: تكليف من الرئيس بسرعة إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

أعراض «كورونا المبكر».. 3 أمراض تصيب العين تثبت عدوى كوفيد-19

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

«ربنا طامس على أسلوبهم».. كيف جدّدت كتابات بهجت الخطاب الديني؟

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

مقالات الرأي
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
المزيد

الثقافة

عبد العزيز المسلم رئيسًا شرفيًا للمهرجان العربي لفيلم التراث

في عيد ميلادها الـ42.. حكاية العدد الأول من مجلة ماجد

سفير مصر بالرباط يكرم مواهب «مصر فى عيون أطفال المغرب»

شريف شعبان: هيرودوت ليس أبًا للتاريخ.. وهذه نصيحتى فى التعامل مع المصادر القديمة (حوار)