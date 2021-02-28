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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج»: عدد الجمعيات الأهلية ارتفع من 28000 إلى 55 ألفًا

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:55 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على إصدار تقرير دوري كل 3 شهور ونشرة أخبار عن كافة خدمات وبرامج الوزارة باللغة الانجليزية لتوزيعها بالسفارات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأكدت خلال مشاركتها في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي للوزارة وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بشكل أساسي بحقوق الانسان من خلال برامجها المختلفة التي تقدمها لحماية حقوق الانسان، مشيرة إلى أن الوزارة أسست استراتيجية إحصاء كما تم ميكنة كافة المديريات والإدارات وميكنة 32% من وحدات التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في ميكنة كافة إداراتها لاستخراج أي بيان بشكل دوري وفوري.

وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، أشارت القباج إلى أن عدد الجمعيات الاهلية زادت خلال عامي 2013 و2014 من 28 ألف جمعية إلى 55 ألف جمعية، مشيرة إلى أنه كان من الضروري التحقق من قاعدة بيانات الجمعيات.

وأوضحت أنه تم عقد لجنة تضم مساعد الوزيرة لشئون المجتمع المدني، كما تم عمل وحدة دعم الجمعيات مستقلة تحت إشراف الوزيرة لجذب كوادر خارجية.

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