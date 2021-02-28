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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة مكسبي رياضة على النايل سات

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:38 م
قناة مكسبي رياضة
قناة مكسبي رياضة
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن تردد قناه مكسبي رياضه على النايل سات، وتقدم المحطة كافة الأخبار الرياضية، ولقاءات مع نجوم الرياضة فى الأندية والمنتخابات الرياضية فى العالم العربى، وتنقل المحطة أهم المباريات الرياضية والبطولات العالمية المختلفة على مستوى العالم، وتحقق المحطة نسب مشاهدات كبيرة، ويتابعها المشاهدين بمختلف المراحل.

ومحطة مكسبي رياضه هى قناة مجانية على القمر الصناعى النايل سات، وتبث برامجها على مدار اليوم، وتعد من أفضل القنوات الرياضية، التى تهتم بكل ما يتعلق بالشأن الرياضى، ويمكن لمتابعى النشاط الرياضى فى مختلف الدول على مستوى العالم ونزيل القناة على النايل سات، من خلال عدد من الخطوات، سنقدمها لكم خلال التقرير التالى.

تردد قناة مكسبي رياضه على النايل سات


نستعرض لكم كافة المعلومات عن تردد قناة مكسبي رياضة على القمر الصناعى النايل سات، ولمن يرغب فى تنزيل المحطة يجب علية اتباع المراحل التالية بطريقة سهلة وبسيطة:

- يقوم المواطن بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو menu، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو ١٢٤٣٦، أو التردد ١١٦٠٢ ويجب أن يكون معدل الاستقطاب فى الترددين في الريسيفر أفقى، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

- بعد ذلك يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة مكسبي اسبورت رياضة على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.

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وبالخطوات السابقة قدمنا لكم كافة الخطوات والمعلومات لتنزيل قناة مكسبي رياضة على القمر الصناعى النايل سات، لمن يرغب من مشجعى الرياضة، ومشاهدة كرة القدم، والنشاط الرياضى تحميل محطة مكسبي على القمر الصناعى النايل سات، وتعد المحطة من القنوات التى لها قاعدة جماهيرية، ويتابعها العديد من مشجعى الرياضة فى مختلف انحاء العالم.

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