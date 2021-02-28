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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الإسكندرية السينمائي ينعى يوسف شعبان: رحمه الله بقدر ما أسعدنا بأعماله

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:11 م
الإسكندرية السينمائي
الإسكندرية السينمائي
أمير محمد خالد
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نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي، الفنان الكبير يوسف شعبان الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 89 عاما.

وقالت الجمعية: في 21 سبتمبر 2016 وعلى خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، وقف الفنان الكبير يوسف شعبان في لحظة لم تتكرر لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وإلى جواره تقف النجمة الكبيرة يسرا التي أطلق اسمها على تلك الدورة.

ورغم فرحته بالتكريم إلا أن علامات الحزن والأسي كست نبرات صوته وهو يقول أنا كنت نسيت انا باشتغل إيه فمنذ سنوات لم يطرق أحد بابي حتى نسيت المهنة التي أفنيت عمري في محرابها.

وانسابت دمعة حزينة فوق جبينه، حتي ضجت القاعة بالتصفيق لفنان كبير طالما أسعدهم بأعماله في السينما والمسرح والتليفزيون.. واليوم تنعي الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط للأمة العربية والشعب المصري النجم الكبير بعد رحلة عطاء تجاوزت الستين عاما رحم الله الفنان الكبير بقدر ما قدم لبلده وأمته وبقدر ما أسعدنا بأعماله الخالدة.

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