«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس: درجات الحرارة ستنخفض مجددًا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس أصبح معتدلًا على على أغلب الأنحاء ولكن يوجد فرقًا بين الدرجتين العظمى والصغرى 10 درجات مئوية وهو ما يتسبب في الإصابات بنزلات البرد المتشابهة مع كورونا.





وحذر الدكتور محمود شاهين خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير المُذاع على فضائية "صدى البلد"، من تخفيف الملابس الفترة الحالية خاصة أنه من الوارد انخفاض درجات الحرارة مجددًا.