«زراعة النواب» توافق على مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، الذى سبق وأن وافقت عليه اللجنة فى الفصل التشريعى السابق.وقال رئيس اللجنة، إن اللجنة استندت إلى نص المادة 180 من اللائحة الداخلية، في الموافقة على مشروع القانون من جديد، دون التطرق إلى إعادة مناقشة مواده مرة أخرى، باكتفاءها بما انتهت إليه اللجنة السابقة في تقريرها حول مشروع القانون.