رسميًا.. الموافقة على انعقاد برلمان ليبيا بسرت لاعتماد حكومة الدبيبة

وأكدت اللجنة العسكرية في بيان مساء اليوم، والتي تضم أعضاء من الجيش الليبي وممثلين عن حكومة الوفاق، موافقة كامل أعضائها العشرة على جاهزية مدينة سرت لجلسة النواب القادمة.وجاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ للجنة العسكرية المشتركة على خلفية جلسة مجلس النواب في سرت، بعد خلافات بين أعضاء نواب طرابلس ونواب الشرق حول مكان انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.وأعلن رئيس الحكومة الليبية الجديدة الانتقالية عبدالحميد الدبيبة الخميس الماضي، عن تقديم تصور لحكومته الجديدة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، فيما دعا الأخير إلى جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة يوم 8 مارس المقبل.