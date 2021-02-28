أطعمة ممنوعة على مرضى القلب

هناك الكثير من العوامل التي تؤثر سلبًا على مرضى القلب وتزيد من شدته، فأمراض القلب متعددة، لكن لمرضى القلب بشكل عام عليهم اتباع بعض التعليمات والنصائح للتعايش مع المرض والتخفيف من حدة الأعراض.ويقدم الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، بعض الممنوعات عن مرضى القلب منها:أطعمة يجب الابتعاد عنهاقال سامى إنه حال الإصابة بأمراض القلب يجب الحفاظ على مستويات الكولستيرول، ضغط الدم والوزن، لافتًا إلى أنه يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي كميات كبيرة وعالية من الدهون الضارة والصوديوم، كالزبدة، مرق اللحوم واللحوم المعلبة، الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، المعجنات، الأجزاء الدهنية من اللحوم والسكريات والحلويات وملح الطعام أيضًا.وبالنسبة للدهون يجب تحديد الكمية المستهلكة فقط، ما بين 25% إلى 30% من نسبة كامل السعرات الحرارية اليومية، لأن الدهون من أخطر المواد التي تزيد أمراض القلب سوءًا ومن هذه الأطعمة التي تعد غنية بالدهون المشبعة: الزبدة، الأجبان، الحليب كامل الدسم، البوظة وبعض الزيوت النباتية مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل.