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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أطعمة ممنوعة على مرضى القلب

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:30 م
مرضى القلب
مرضى القلب
إسلام جمال
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هناك الكثير من العوامل التي تؤثر سلبًا على مرضى القلب وتزيد من شدته، فأمراض القلب متعددة، لكن لمرضى القلب بشكل عام عليهم اتباع بعض التعليمات والنصائح للتعايش مع المرض والتخفيف من حدة الأعراض.

ويقدم الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، بعض الممنوعات عن مرضى القلب منها:

أطعمة يجب الابتعاد عنها
قال سامى إنه حال الإصابة بأمراض القلب يجب الحفاظ على مستويات الكولستيرول، ضغط الدم والوزن، لافتًا إلى أنه يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي كميات كبيرة وعالية من الدهون الضارة والصوديوم، كالزبدة، مرق اللحوم واللحوم المعلبة، الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، المعجنات، الأجزاء الدهنية من اللحوم والسكريات والحلويات وملح الطعام أيضًا.

وبالنسبة للدهون يجب تحديد الكمية المستهلكة فقط، ما بين 25% إلى 30% من نسبة كامل السعرات الحرارية اليومية، لأن الدهون من أخطر المواد التي تزيد أمراض القلب سوءًا ومن هذه الأطعمة التي تعد غنية بالدهون المشبعة: الزبدة، الأجبان، الحليب كامل الدسم، البوظة وبعض الزيوت النباتية مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل.

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