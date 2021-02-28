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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 29 سفينة حاويات وبضائع في ميناء دمياط

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:12 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الأحد، 29 سفينة حاويات وبضائع، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13992 طنا تشمل: "2442 طن فوسفات و5350 طن يوريا و2100 طن رمل و4100 طن كسب فول صويا".

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75162 طنا تشمل: "30751 طن ذرة و1424 طن خشب زان و12252 طن فول و100 طن حديد و2400 طن زيت طعام و28235 طن قمح".

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1110 مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخس وفلفل وخضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية ( لب سوبر وفول وشمر وريحان وليمون وبصل وثوم وبرسيم ) وفواكة ( فراولة وبرتقال ويوسفي وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية ومالطا وإيطاليا والهند وألمانيا وكرواتيا وسنغافورة وسلوفينيا وإسبانيا وهولندا والصين وروسيا وأمريكا وإنجلترا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 602، وعدد الحاويات الترانزيت 2166.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107067 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 118971 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4507 شاحنة.

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