تردد قناة الوطنية 1 نايل سات المفتوحة الناقلة للمباريات

تردد قناة الوطنية 1 نايل سات وينشر "



الجدير بالذكر ان قناة الوطنية التونسية عام 1966، ولها العديد من المتابعين في الوطن العربي، وتنقل المحتوى باللغة العربية، ولها صدى واسع في نقل وتغطية الأحداث الرياضية الكروية، والمقر الرسمي لها بتونس.



تردد قناة تونس الرياضية الوطنية 1 على النايل سات تردد قناة الوطنية 1 نايل سات

1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 11727.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: أفقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 34.

6 - الجودة: HD.

7 - التشفير: مفتوح.



تردد قناة الوطنية التونسية 1 نايل سات 1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 10779.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: أفقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 34.

6 - الجودة: HD.

7 - التشفير: مفتوح.

وينشر " الدستور " في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 28-2-2021، تردد قناة الوطنية 1 نايل سات، وهي تعتبر الناقلة للعديد من الاحداث الكروية في الداخل والخارج حيث تنقل المباريات دون تشفير بالمرة.الجدير بالذكر ان قناة الوطنية التونسية عام 1966، ولها العديد من المتابعين في الوطن العربي، وتنقل المحتوى باللغة العربية، ولها صدى واسع في نقل وتغطية الأحداث الرياضية الكروية، والمقر الرسمي لها بتونس.تردد قناة الوطنية 1 نايل سات1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 11727.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: أفقي (H).5 - معدل تصحيح الخطأ: 34.6 - الجودة: HD.7 - التشفير: مفتوح.1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 10779.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: أفقي (H).5 - معدل تصحيح الخطأ: 34.6 - الجودة: HD.7 - التشفير: مفتوح. قد يهمك.. تردد قناة الأهلي على النايل سات تردد قناة الوطنية التونسية 2 نايل سات 1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 10779.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: أفقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 34.

6 - الجودة: HD.

7 - التشفير: مفتوح.



تردد الوطنية التونسية عرب سات 1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 12073.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: أفقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ:34.

6 - الجودة: HD.

7 - الدرجة: 26 شرق.

7 - التشفير: مفتوح. 1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 10779.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: أفقي (H).5 - معدل تصحيح الخطأ: 34.6 - الجودة: HD.7 - التشفير: مفتوح.1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 12073.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: أفقي (H).5 - معدل تصحيح الخطأ:34.6 - الجودة: HD.7 - الدرجة: 26 شرق.7 - التشفير: مفتوح.

تصدر محرك البحث العالمي جوجل بعد أن سمع صداها في نقل وتغطية الأحداث الرياضية الكروية التي كانت تحمل إسم الإذاعة والتلفزة التونسية، حيث تنقل المباريات دون تشفير بالمرة.