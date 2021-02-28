ضبط قهوجى وزوجة نجله بحوزتهما مواد مخدرة في الدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "منطقة شرق الدلتا" من ضبط قهوجى وزوجة نجله بحوزتهما بانجو وحشيش ببندر الجمالية في الدقهلية.وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بضبط كلأ من محمد ع. س ٥٢ عاما صاحب مقهي، وزوجة نجله فاطمة ع ي ٢٧ عاما ربة منزل ويقيمان حارة "الصيادين" ببندر الجمالية وبحوزتهما ٢٠٤٠٠ كجم من جوهر الشيش المخدر، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن قرابة "٢ كجم"، ومبلغ مالي ٥٠٠ جنيه و٢ هاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة، وقيد المحضر برقم ١٤١٠ ١٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات مركز الجمالية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.