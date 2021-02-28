«صفع رغدة ورفضه عبد الحليم».. مواقف لا تنسى للراحل يوسف شعبان

«صفعة رغدة»

رفض عبد الحليم له

توفي منذ قليل الفنان يوسف شعبان، بعد أن ترك لنا بصمة كبيرة من أعماله الفنية ورغم علاقاته الكثيرة في الوسط الفني إلا أن هناك موقفين له مع الفنانة رغدة وعبد الحليم حافظ لا أحد يستطيع نسيانهما.قالت الفنانة «رغدة» في حوار لها مع الإعلامية سلمى الشماع، إن الفنان يوسف شعبان كان مقررا أن يصفعها على وجهها في احد المشاهد إلا أنها رفضت ذلك واتفقت مع المخرج، قائلة «أيده غليظة.. أنا خوفت وقولت مش هتضرب، من الصبح كنت في حالة نرفزة والموقف كان لا يحتمل، واتفقت مع المخرج وقولنا مش هيديني القلم.. حسيت إنهم هيخموني.. كل ما أحس أرجع لورا مرعوبة.. لغاية ما فاجئني في نص الجملة وإداني القلم.. روحت عضاه».قال الفنان يوسف شعبان في لقاء تليفزيوني بصحبه ابنته، إن عبد الحليم رفض الظهور أمامه في فيلم معبودة الجماهير خوفا من سرقة الأضواء والكاميرا.وقال: «ظل العمل معلقا لمدة أسبوعين في خلاف بين عبدالحليم والفنانة شادية بين الدور الذي سأقوم بتأديته، وعندما استمر الشجار رجعنا لكاتب القصة، فسأله عبدالحليم من سيقوم بهذا الدور، فرد عليه الكاتب يوسف شعبان، حينها وافق عبد الحليم فورا».وأضاف يوسف شعبان: «عرض عليا مديري التصوير والمخرجين بعد انتهاء عملي من الذهاب لزيارت عبدالحليم معهم قبل سفره للعلاج، فذهبت وعندما شاهدني قال إنت مش زعلان مني علشان قولتلك لا في الدور؟ فرد عليه ياراجل متقولش كده زعلان منك إيه بس وحضنته وبوسته وقولتله تروح وترجع بالسلامة يا عبدالحليم، بس إنت عاوز تبقي أحسن مطرب وأحسن ممثل كمان في العالم العربي، فبصلي وضحك».