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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

11 مقرا لاستقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال بالسويس

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:57 م
مقرا لاستقبال الأطفال
مقرا لاستقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال
كريم أنور
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أعلنت مديرية الصحية بالسويس، إن 11 مقرا ثابتا يواصل استقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال حتى الثامنة من مساء اليوم.

وقال مدير الطب الوقائي بالسويس، الدكتور آسر البنا، أن المراكز التي ستواصل العمل لمساء اليوم تغطي احياء السويس الخمسة، وهي مكتب صحة السويس بحي السويس، والوحدة الصحية بالجبلايات بحي الجناين ووحدة عرب المعمل بحي عتاقة ووحدات الصباح و24 أكتوبر بحي فيصل، ومسجد خالد بن الوليد بالسادات وجمعية القلعة والمثلث والموشى ووحدة العبور والهاويس بحي الأربعين.

وتستمر الحملة لمدة 4 أيام تنتهي في 3 مارس من الشهر القادم، تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وتستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، بعدد فرق 304 للمشاركة بالحملة والتي تنقسم إلى فرقتين وهي ٢٦٦ فرقة متحركة للمرور على المنازل.

وتبدأ الفرق عملها من الساعة 8 صباحا وحتي 4 مساء، أما الفرق الثابتة وعددها ٣٨ بالوحدات والمراكز الصحية فتنقسم إلى فرقتين، فرقة تبدأ عملها من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء وفرق تبدأ عملها من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.
11 مقرا لاستقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال بالسويس
11 مقرا لاستقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال بالسويس
11 مقرا لاستقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال بالسويس
11 مقرا لاستقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال بالسويس
11 مقرا لاستقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال بالسويس
11 مقرا لاستقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال بالسويس
11 مقرا لاستقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال بالسويس
11 مقرا لاستقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال بالسويس
11 مقرا لاستقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال بالسويس
11 مقرا لاستقبال الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال بالسويس

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