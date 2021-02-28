تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 المجانية على النايل سات

وتعتبر الجزائرية الرياضية من أشهر القنوات الرياضية الموجودة في الجزائر وفي الوطن العربي بشكل عام، حيث تهتم بعرض الأحداث الرياضية في الجزائر والوطن العربي بشكل مستمر على مدار اليوم، بالإضافة الى عرضها الكثير من البرامج الرياضية المميزة التي تقدم كافة الأخبار الحصرية بشكل مستمر، المباريات لكرة القدم والتي تخص الفرق الجزائرية، سواء فى الدوري الجزائري او فى المباريات العالمية مثل دوري ابطال افريقيا كأس الكونفدرالية.

وتنشر " الدستور " في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 28-2-2021، لعشاق كرة القدم في الجزائر والوطن العربي تردد قناة الجزائرية الارضية 2021 من خلال السطور القادمة:-

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021

تردد القنوات الجزائرية 2021

1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 11680.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: أفقي (H).5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.6 - الجودة: HD.7 - اسم القناة: ENTV Algeria.1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 12674.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: أفقي (H).5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.6 - الجودة: HD.7 - قمر: ses 22 w.