تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 المجانية على النايل سات
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:17 م
تردد قناة الجزائرية الارضية 2021 .. تصدرت قناة الجزائرية الارضية محرك البحث العالمي "جوجل" قائمة القنوات الرياضية في الجزائر وفي الوطن العربي، بعد أن تعددت كثرة القنوات الرياضية وتنوعها في العرض والاستقبال للمباريات العديدة.
قناة الجزائرية الرياضية
وتعتبر الجزائرية الرياضية من أشهر القنوات الرياضية الموجودة في الجزائر وفي الوطن العربي بشكل عام، حيث تهتم بعرض الأحداث الرياضية في الجزائر والوطن العربي بشكل مستمر على مدار اليوم، بالإضافة الى عرضها الكثير من البرامج الرياضية المميزة التي تقدم كافة الأخبار الحصرية بشكل مستمر، المباريات لكرة القدم والتي تخص الفرق الجزائرية، سواء فى الدوري الجزائري او فى المباريات العالمية مثل دوري ابطال افريقيا كأس الكونفدرالية.
2 - التردد: 11680.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: أفقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: ENTV Algeria.
2 - التردد: 12674.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: أفقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - قمر: ses 22 w.
وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 28-2-2021، لعشاق كرة القدم في الجزائر والوطن العربي تردد قناة الجزائرية الارضية 2021 من خلال السطور القادمة:-
تردد قناة الجزائرية الأرضية 20211 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11680.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: أفقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: ENTV Algeria.
تردد القنوات الجزائرية 20211 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 12674.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: أفقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - قمر: ses 22 w.
تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات
1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 12054.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: أفقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - قمر alyah 52e.
2 - التردد: 12160.
3 - معامل الترميز: 30000.
4 - الاستقطاب: أفقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - قمر al comsat.
2 - التردد: 12054.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: أفقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - قمر alyah 52e.
قد يهمك.. تردد قناة الأهلي الجديد على النايل سات
تردد قناة الجزائرية الرياضية على قمر نايل سات1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 12160.
3 - معامل الترميز: 30000.
4 - الاستقطاب: أفقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - قمر al comsat.