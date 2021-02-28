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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش الخطة الاستثمارية ويوجه بسرعة إنجاز الأعمال

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:53 م
شريف فهمي بشارة
شريف فهمي بشارة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية في ربعها الثالث بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة والوقوف على نسب معدلات التنفيذ.

وناقش محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع الخطة الاستثمارية خلال ربعها الأول والثاني السنوي، ووجه بسرعة الاِنتهاء من جميع الأعمال، مشيدًا بالجهد المبذول من الجهات التنفيذية بنسب معدل الإنجاز في المراكز والمدن والأحياء.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة لحصر جميع الأعمال بالقرى والمراكز لتحديد اِحتياجاتهم من الخطة الاستثمارية في ربعها الثالث وتحقيق أكبر فائدة للمحافظة.

وشدد المحافظ بتغطية جميع المناطق المحرومة من الإنارة ووضع خطة لتوفير كافة الاحتياجات والاستغلال الأمثل لأعمدة الإنارة التي تم رفعها بالطريق الصحراوي، مشيرًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات للنهوض بمستوى قطاعات المحافظة الخدمية.

وأشار المحافظ أن هناك طفرة بمنظومة النظافة خلال الفترة القليلة الماضية وأنه سيتم الدفع بمحطات وسيطة أخرى، لرفع مستوى النظافة وعودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

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