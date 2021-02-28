بعد رحيله.. أهم أعمال يوسف شعبان

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مسلسل رأفت الهجان

وهو واحد من أبرز المسلسلات المأخوذة من ملفات المخابرات، قصة الجاسوس المصرى، ولعب يوسف شعبان دور الضابط "محسن ممتاز"، والذى تولى مهمة تدريب رأفت الهجان لزرعه داخل المجتمع الإسرائيلى،

رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 89 عامًا داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.ويعد يوسف شعبان من أبرز الممثلين الذين تركوا بصمة كبيرة فى عالم الفن، حيث قدم لجمهوره العديد من الأعمال التي ما زالت مؤثرة.. وترصد "الدستور" أهم أعمال يوسف شعبان.نجد أن هذا المسلسل أوضح الفارق بين حياة البطلة "وفية" سميرة أحمد، وبين "إلهامى" الدور الذى قام به يوسف شعبان بالرغم من انتمائهم لنفس الطبقة الاجتماعية، فيقع "إلهامى" الرجل الذى لف العالم ولم يستقر فى عمل وأقام الكثير من العلاقات، فى حب "وفية" السيدة الصعيدية الحازمة، التى تولت مهمة تربية أبناء أخيها.قدم يوسف شعبان شخصية حافظ رضوان المتزوج من دولت "نوال أبو الفتوح" المتسلطة، والتى تتسبب فى الصراع بينه وبين مع أخيه شوقى "محمود الجندى"، ويحاول كل منهما السيطرة على أموال والدهما.ولعب دور "سلامة فراويلة"، الذى كان يسكن فوق السطوح مع صديق عمره "عباس الضو" وعملا سويا لدى الخواجة الذى جمع أمواله من تهريب الآثار، ويأخذ سلامة فراويلة الأموال بعد وفاة الخواجة، بينما يرفض عباس الضو، لأنها أموال حرام.لعب أيضا دور له علامة في كل بيت مصري، حتى الآن، كلامه محفوظ في أذهان جمهوره، قام بدور الشخصية الصعيدية "وهبى السوالمى"، والذى جمع ثروته بطرق غير شرعية، وعاش بعقدة أنه كان خادما لدى عائلة "العزايزة" ويرغب فى أن يحدث بين عائلته وعائلة العزايزة نسبا ليتغلب على هذه العقدة.مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، بعد أن ظل ذلك المسلسل في وجدان كل مواطن ومواطنة مصرية، حيث أبدع شعبان في تقديم شخصية رجل المخابرات الأول، الذى كان يستقبل الرسائل المهمة من "ليفى كوهين" وديفيد شارلى سمحون، وهى الشخصيات التي قدمها محمود عبد العزيز في "رأفت الهجان".الفنان يوسف شعبان له تاريخ مليء بالدراما المصرية، وهذه بعض الأدوار التي شارك بها وتركت لنا بصمة كبيرة في قلوبنا.من أبرز أعمال يوسف شعبان السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام".آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.وكان من المفترض أن يصور دوره في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان المقبل.