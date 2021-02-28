«التعليم العالي»: إعادة امتحان المتأخرين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنها تابعت ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرمان طلاب من دخول لجان الامتحان بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر بسبب تأخرهم عن المواعيد الرسمية.وأضافت وزارة التعليم العالي في بيان لها أنه تم التواصل مع إدارة المعهد والتوجيه بإعادة الامتحان لهؤلاء الطلاب تقديرا للظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، كما تم التوجيه بالتحقيق في تفاصيل الواقعة، وتقديم تقرير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال ٤٨ ساعة بكافة التفاصيل.