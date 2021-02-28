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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم العالي»: إعادة امتحان المتأخرين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:49 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
إسراء جمال
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قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنها تابعت ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرمان طلاب من دخول لجان الامتحان بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر بسبب تأخرهم عن المواعيد الرسمية.

وأضافت وزارة التعليم العالي في بيان لها أنه تم التواصل مع إدارة المعهد والتوجيه بإعادة الامتحان لهؤلاء الطلاب تقديرا للظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، كما تم التوجيه بالتحقيق في تفاصيل الواقعة، وتقديم تقرير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال ٤٨ ساعة بكافة التفاصيل.

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