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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: 3.8 مليون أسرة مسجلة في «تكافل وكرامة»

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:14 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن برنامج «تكافل وكرامة» بدأته الوزارة نهاية عام ٢٠١٤، حيث مر بمراحل مختلفة حتى وصل مع الضمان الاجتماعي لـ٣.٨ مليون أسرة، كما أن أزمة كورونا أتاحت دعمًا نقديًا للمرشدين السياحيين وعدد من الفئات الأخرى.

وأضافت «القباج» خلال مشاركتها في لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي للوزارة، وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية- أن هناك ٨.٥ مليون أسرة مسجلة في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مشددة علي أن هذا العام نطمح في الوصول إلي ٤ ملايين أسرة في برنامج «تكافل وكرامة».

وأوضحت أن برنامج «فرصة» يؤهل الأشخاص للالتحاق بسوق العمل بهدف تمكينهم اقتصاديًا، كما بدأت الوزارة التوجه نحو الوحدات الإنتاجية من أجل تنشيط حركة الإنتاج الزراعي في الريف، كما نفذت الوزارة العديد من التدخلات خلال المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر برنامج «سكن كريم»، وتنفيذ القوافل الطبية والبيطرية، كما شددت علي أن هناك اهتمامًا بملف الحضانات موضحة موافقة السيد رئيس الجمهورية على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، ومؤكدة أن الحضانات التي تشكل تهديدًا علي حياة الأطفال سيتم غلقها.

وأشارت نيفين القباج إلى أن الوزارة تتوسع في ملف "٢ كفاية" و"مودة" خاصة في الجامعات، كما تم افتتاح ٢٤ وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية، كما تتضمن الوحدة بنك ناصر الاجتماعي من أجل زيادة وعي الشباب والطلاب بالادخار، مشددة علي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمة التعافي من الإدمان مجانية، ويتم تنفيذ كشف علي السائقين والجهاز الوظيفي للدولة، مشيرة إلى أن نسبة التعاطي انخفضت بشكل كبير، كما أن الوزارة تنفذ تطويرًا شاملًا لمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، فضلًا عن تنفيذ مرصد اجتماعي.

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