9 مصابين فى انقلاب ميكروباص بمطروح (صور)

استقبل مستشفى مطروح العام 9 مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 25 في منطقة أبومرقيق.وقال محمد الطليمي مشرف الطوارئ بصحة مطروح لـ"الدستور، إن المصابين هم "محمد صلاح محمد 25 سنة، عبدالرحمن مجدي أمين 24 سنة، فريدة عبدالرحمن فضل 6 أشهر، مني بشير محمد 25 سنة، عبدالرحمن فضل محمد 26 سنة، صلاح عبد الجابر جاد 47 سنة، على عبدالنبي أحمد 25 سنة، محمد عصام محمد 24 سنة، عوض عبداللاه عبدالعال 45 سنة".وأكد أنه تم إجراء الفحوصات الطبية لجميع المصابين ووضعهم تحت الملاحظة.