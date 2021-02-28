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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن تشدد على ضرورة رفع مستوى التدخلات الإنسانية للمواطنين في مأرب

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:37 م
معين عبدالملك
معين عبدالملك
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شدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك على ضرورة رفع مستوى التدخلات الإنسانية العاجلة للمواطنين والنازحين في محافظة مأرب، الذين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة بفعل الاعتداءات الإجرامية لميليشيا الحوثي وقصفها لمخيمات النازحين والمناطق المأهولة بالسكان.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن عبد الملك قوله - خلال لقائه، الأحد، في عدن ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة باليمن لوران بوكيرا - "إن الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون والنازحون في مأرب تستدعي تحركا عاجلا من المنظمات الأممية والدولية واتخاذ موقف حازم بعيدا عن الإدانات".
وأضاف أن "ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومن خلال استهدافها للمدنيين والنازحين، تثبت أنها ميليشيا إجرامية لا تؤمن بالسلام ولا تقيم وزنا لحياة ودماء اليمنيين خدمة لأجندة ومشروع إيران".
وأكد حرص الحكومة على دعم جهود البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه وإنجاح مهامه في اليمن، منوها بالدور الذي يلعبه برنامج الأغذية العالمي في البلاد والحرص المشترك على تعزيز التنسيق خلال الفترة القادمة لزيادة فاعلية أثر التدخلات الإنسانية له، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وبدوره، أشاد ممثل برنامج الأغذية العالمي بالتسهيلات والدعم الذي تقدمه الحكومة، ورحب بالشراكة مع الحكومة في تعزيز مستوى الاستفادة من المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنهم يتابعون التطورات في مأرب وقلقين من التداعيات الإنسانية، وسيعملون مع المنظمات الشريكة لاعتماد حزمة دعم سريعة للمدنيين والنازحين.
وجري خلال اللقاء مناقشة أنشطة برنامج الأغذية العالمي، وأوجه التعاون بين الحكومة والبرنامج خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بما يؤدي إلى توفير مزيد من الدعم ومضاعفة مستوى التنسيق اللازم لتسهيل تنفيذ الأنشطة والمشاريع ذات الصلة، وذلك حيث قدم ممثل البرنامج تقريرا حول التدخلات التي نفذها في اليمن خلال الفترة الماضية والمشاريع الجاري تنفيذها والخطة المستقبلية.

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