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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6035 إصابة و144 وفاة بكورونا في بريطانيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:37 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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سجلت المملكة المتحدة 6035 إصابة جديدة و144 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت شبكة (سكاي نيوز)، الأحد، إلى أن هذه الأعداد تمثل انخفاضًا عن مثيلتها المسجلة أمس، إذ سجلت المملكة أمس 7 آلاف و434 إصابة و290 وفاة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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