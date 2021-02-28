«التضامن»: نهتم بحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك اهتماما كبيرا توليه الدولة للعمالة غير المنتظمة من خلال توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة في هذا الأمر مثلما يحدث مع الصيادين لتوفير التأمين الصحي لهم، مشددة على أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير ملابس الصيد للصيادات لحمايتهن خلال عملهن في الصيد.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي للوزارة وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، أن الوزارة تنفذ برنامج وعي للتنمية المجتمعية ورسائله المتعددة التي تمثل قوي ناعمة، كما هناك اهتمام كبير بذوي الاعاقة والدعم الموجه لهم يقترب من ٥ مليارات جنيه سنويا، كما هناك مراكز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم لهم خدمات متعددة، كما أطلقت الوزارة منظومة الأطراف الصناعية، كما تم إقرار الصندوق القومي للإعاقة وسيساهم في حل مشكلة الإعاقة.