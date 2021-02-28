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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يوسف الشريف ينعى يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:44 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
محمد مجدي
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نعى الفنان يوسف الشريف النجم الراحل يوسف شعبان، والذي توفي بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد في مستشفى العجوزة.

ونشر الشريف صورة للراحل، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا يوسف شعبان.. اللهم ارحمه واغفرله وصبّر أهله".

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.. آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.
يوسف الشريف ينعى يوسف شعبان
يوسف الشريف ينعى يوسف شعبان

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