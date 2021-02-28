التضامن: توفير قروض للسيدات وتدريبهن على الشمول المالي في الريف

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تعني بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالنساء، مشيرة إلى أن الفتاة في حال طلاقها من حقها أن تعود لدار الرعاية التي كانت بها، كما أن هناك ٨ مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة التي تتعرض للعنف، حيث يتم تأهيلها نفسيا واجتماعيا لإعادة دمجها في المجتمع مرة أخرى.وأضافت خلال مشاركتها في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي للوزارة وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية أنه تم افتتاح أول دار إيواء لضحايا جريمة الإتجار بالبشر بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم استهداف النساء في الريف من خلال توفير قروض عبر بنك ناصر الاجتماعي، كما بدأت الوزارة في تدريب النساء على الشمول المالي، بالإضافة إلى الاهتمام بالأسر المنتجة، منها معرض "ديارنا" للحرف اليدوية واختتم فعالياته أمس، مشيرة إلى أن الوزارة تبحث عن فرص التسويق الخارجية خاصة في الدول الأفريقية والعربية من أجل فتح أسواق جديدة للمرأة العاملة لتسويق منتجاتها.