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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شفاء 1012 وإصابة 962 بكورونا في الكويت

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:09 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، عن تسجيل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 190852 في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1083.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 165 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10560 حالة.
وأضاف «السند» أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 6423 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 1784499، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 14.9 في المائة.
وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة، وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم عن شفاء 1012 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 179209 حالة.

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