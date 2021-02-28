رئيس جامعة أسوان: دورة تدريب الأئمة تهدف لتصحيح الأفكار الهدامة

أوضح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن عقد الدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات، لمدة ثلاثة أيام، والتي تأتي في إطار برتوكول التعاون بين الطرفين لتصحيح الأفكار الهدامة والمعتقدات الخاطئة في إطار خطاب ديني مستني.وجاء ذلك في إطار انطلاق فعاليات اليوم الأول، للدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بالحرم الجامعي بصحاري، تحت أشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وتابع غلاب أن جاءت المحاضرات اليوم تحت عنوان ''صفات الإمام والخطيب"، وتناول خلالها الدكتور مدحت الطاف عباس رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب ما يجب أن يتحلى به الخطيب والإمام والوعاظ من معرفة بعلوم القرآن الكريم وبالحديث النبوي الشريف والسنة المطهرة وأهميتها في إدارة الحوار والإقناع وأهمية الثبات الانفعالي والحلم وسعة الصدر وقوة الملاحظة وفصاحة اللسان، والحفاظ على أخلاق الخطيب والقدوة الحسنة لأنه يمثل الإمام قدوة المجتمع وشدد على حسن المظهر والصوت الحسن والمريح أثناء الحوار.وبعدها تناول المرونة النفسية والعقلية وكيفية تحقيقها وتنميتها، ثم ناقش عوامل المرونة والتجديد في الشريعة الإسلامية، وأختتم اليوم بمناقشة المناعة النفسية وخطوات تعزيزها لدى الخطيب والإمام والوعاظ.شدد رئيس جامعة أسوان علي أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة حرصا علي سلامة الجميع في ظل مواجه فيروس كورونا المستجد.بينما استكمل الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تعد هذه الدورة الثانية للأئمة والواعظات لاكتسابهم مهارات التواصل الاجتماعي وكيفية الخطاب النفسي في إطار تطوير الخطاب الديني والعمل علي ترسيخ مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف في ظل متغيرات العصر الحديث ومحاربة الأفكار الهدامة والدعوات التخريبية.