انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة أسوان (صور)

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، فاعليات اليوم الأول، للدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بالحرم الجامعي بصحاري، والتي تنعقد تحت عنوان ''الإرشاد النفسي والتواصل الاجتماعي''، وجاءت تحت أشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وتناول الدكتور منصور محمد السيد بكلية التربية أهمية الحوار عن المرشد النفسي وأسس الإرشاد النفسي ومفاهيم الإرشاد النفسي وأخلاقيات الإرشاد وخطوات العملية الإرشادية.ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الأوقاف والعمل علي تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتقديم الدعم الفني لمختلف الهيئات والمؤسسات بأسوان.