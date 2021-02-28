تاج الدين: توجيهات رئاسية بتسهيل حصول المواطنين على لقاح كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بستهيل عملية تناول لقاح فيروس كورونا، للمواطنين المسجلين على المواقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح.













وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أنه سيتم إبلاغ كل من سجل على المواقع الإلكتروني المخصص للحصول على لقاح كوورنا بموعد ومكان تلقي اللقاح.



