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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«رعاية أطفال السجينات» تنظم ورش متخصصة حول حقوق الطفل والتطريز اليدوي

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:12 م
رعاية أطفال السجينات
رعاية أطفال السجينات
محمد الشريف
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عقدت وحدة الدعم النفسي بجمعية رعاية أطفال السجينات؛ ورشة عمل متخصصة حول حقوق الطفل؛ استهدفت بعض المستفيدات في مشروعات الجمعية؛ حيث تضمنت الورشة محاور حقوق الأطفال في التعبير عن آرائهم ومشاعرهم بحرية، إلى جانب حق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال؛ كما نفذت الجمعية تدريب لـ10 مستفيدات ضمن مشروع حياة جديدة، إحدى مشروعات جمعية رعاية أطفال السجينات، على التطريز اليدوي؛ وذلك ضمن مجموعة من الورش التدريبية على مختلف الحرف اليدوية المصرية.

من جانبها أكدت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات؛ أن ورشة حقوق الطفل واحدة من ضمن سلسلة ورش عن حقوق الأطفال في نشأة سوية خالية من التمييز وحمايتهم من الإساءة؛ وتأتي في إطار برامج الدعم النفسي والإرشاد الأسري المُعدة من قبل مشروعات الجمعية؛ والتي تعكس في نهاية المطاف بعض أساليب التربية السليمة للأطفال؛ وقدمتها حفصة عبيد، أخصائي الدعم النفسي بوحدة الدعم المتكامة التابعة للجمعية.

على جانب متصل أكدت رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات؛ أن تدريب المستفيدات على التطريز اليدوي؛ جاء إيمانا من الجمعية بأهمية تعلم الحرف اليدوية التي تعكس التراث المصري؛ وهو واحد من مناهج الجمعية في مشروعاتها المختلفة لتعليم وتدريب السيدات على الحرف والأشغال اليدوية؛ التي بعدها يتم تحديد مهارات هؤلاء السيدات ورغبتهن في نوع الحرفة اللاتي يرغبن العمل بها؛ وقدم التدريب للسيدات في الورشة شركة فرزيانا، المتخصصة في إنتاج وتسويق منتجات الهاند ميد ؛ وذلك في إطار الشراكة والتعاون بينهم وبين الجمعية.

الجدير بالذكر أن جمعية رعاية أطفال السجينات تأسست عام 1990؛ ورسالتها العمل على دمج السجينة وأولادها في المجتمع بالتمكين الاقتصادي والتأهيل النفسي والسعي لإصلاح قانوني يحمي الفقيرات من خطر السجن.

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