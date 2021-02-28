ضبط هارب من 650 حكما قضائيا في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الأحد، القبض على هارب من 650 حكمًا قضائيًا متنوعا، وبحوزته لفافتين من الأفيون المخدر، بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة مع المتهم.وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد تمكن النقباء باسل علاء وأحمد حسن، معاوني المباحث، من ضبط "أشرف. ت. ا، 53 عاما"، صاحب شركة مقاولات، مقيم دشنا، بتفتيشه عثر بحوزته على لفافتي أفيون متوسطة الحجم بقصد التعاطي، وبالكشف عنه، تبين أنه هارب من 650 حكمًا قضائيًا متنوعًا.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.