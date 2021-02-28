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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط هارب من 650 حكما قضائيا في قنا

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:11 م
الأمن
الأمن
قنا: إسلام البكري
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الأحد، القبض على هارب من 650 حكمًا قضائيًا متنوعا، وبحوزته لفافتين من الأفيون المخدر، بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة مع المتهم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد تمكن النقباء باسل علاء وأحمد حسن، معاوني المباحث، من ضبط "أشرف. ت. ا، 53 عاما"، صاحب شركة مقاولات، مقيم دشنا، بتفتيشه عثر بحوزته على لفافتي أفيون متوسطة الحجم بقصد التعاطي، وبالكشف عنه، تبين أنه هارب من 650 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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