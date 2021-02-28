الغضبان يؤكد أهمية دور جامعة بورسعيد في مسيرة التنمية

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، على أهمية دور جامعة بورسعيد وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة.جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد للدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.وشدد المحافظ على أهمية دور الجامعة في بناء الشباب المؤهل، للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي، مشيرا إلى أن الجامعة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة حاليا للمساهمة في ترسيخ مكانة بورسعيد الاقتصادية والاجتماعية المميزة.وأضاف أن الجامعة كان لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التي تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالإنجازات التي تحققها جامعة بورسعيد في المجال العلمي، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.